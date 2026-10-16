बड़ी खबरें: सीएम योगी का आगरा दाैरा रद्द, बाइक सवार दोस्तों की माैत, दो कंटेनर की टक्कर में बाल-बाल बचे चालक

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आगरा में बारिश ने सीएम योगी आदित्यनाथ के दाैरे की तैयारियों पर पानी फेर दिया। जनसभा स्थल टाटा ग्राउंड पर पानी भर गया। इसके चलते सीएम के आगरा दाैरे को रद्द करना पड़ा। मथुरा में अज्ञात वाहन ने बाइक दो दोस्तों को राैंद दिया। हादसे में दोनों की माैत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। आगरा-ग्वालियर हाईवे पर दो कंटेनर की भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर में एक कंटेनर की चालक केबिन क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में दोनों चालक बाल-बाल बच गए। मैनपुरी में एक घर की कच्ची दीवार धराशायी हो गई। एक किशोर मलबे में दबकर गंभीर घायल हो गया। वहीं आगरा में पुलिस ने एक अंतराज्यीय चोर गिरोह का दबोचा है। गिरोह के सदस्य जानवरों की आवाज निकालकर घर साफ कर देते थे। पुलिस ने छह शातिरों को दबोचा है।