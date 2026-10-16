बड़ा हादसा टला: मक्खनपुर-शिकोहाबाद के बीच टूटी मिली पटरी, रेलकर्मी ने सूझबूझ से रुकवाई वंदेभारत एक्सप्रेस

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सुबह सवा सात बजे के करीब मक्खनपुर में की-मैन के पद पर तैनात रेलकर्मी सुनील कुमार डाउन ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान उनकी नजर मक्खनपुर और शिकोहाबाद के बीच ट्रैक फ्रैक्चर पर पड़ी। ट्रैक में दोनों तरफ लगी हुईं फिश प्लेट भी खुलने की कगार पर थीं। यह समय आगरा कैंट से बनारस जा रही हाई स्पीड वंदेभारत एक्सप्रेस (20176) के गुजरने का था। सुनील ने दो डंडों में लाल कपड़ा बांधकर झंडा बनाया और ट्रेन के दिखाई देने पर उसे लहराकर रोकने का इशारा किया। लोको पायलट ने ट्रैक पर लाल झंडी देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। हालांकि ट्रेन धीमी गति से टूटी हुई पटरी से गुजर गई। विशेषज्ञों के अनुसार तेज गति से ट्रेन गुजरने से हादसे का शिकार हो सकती थी। इसके बाद रेल अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए 10 किमी/घंटे के कॉशन (गति सीमा) के साथ ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान वंदेभारत एक्सप्रेस करीब 17 मिनट विलंब से चली।मुख्य नियंत्रण कक्ष टूंडला के अधिकारियों ने सूचना मिलने के बाद इसे गंभीरता से लिया और विभागीय कर्मचारियों की तकनीकी टीम को तुरंत मौके पर रवाना किया। टीम ने मरम्मत कार्य शुरू किया, जिसके बाद डाउन ट्रैक पर यातायात सुचारू हो सका।मक्खनपुर-शिकोहाबाद सेक्शन के मध्य डाउन ट्रैक पर रेल फ्रैक्चर की जानकारी सुबह 7ः10 बजे रेल अधिकारियों को हुई थी। इसके चलते विभागीय कर्मचारियों ने 40 मिनट की मशक्कत के बाद रेल फ्रैक्चर को सही कर दिया था। इससे आगरा कैंट-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस 17 मिनट के अलावा आगरा-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस भी करीब 40 मिनट देरी से संचालित हुई।डाउन ट्रैक पर फ्रैक्चर हो गया था, जिसे विभागीय कर्मचारियों की मदद से तुरंत सही करा लिया गया है। इस पूरी घटना के दौरान की-मैन की सतर्कता ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया।