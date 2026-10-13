VIDEO: लोहामंडी चौराहे पर दिनभर जाम, पार करने में लगते हैं 15 मिनट

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आगरा के लोहामंडी क्षेत्र के लोगों को कहीं जाने के लिए अपना समय रास्ते के अनुसार तय करना पड़ता है। चौराहे को पार करना है तो लोग 15 मिनट पहले निकलते हैं। उन्हें पता है कि चौराहा पार करने में इतना समय लगना आम बात है। थोड़ी सी जगह में यातायात का संचालन कराना पुलिसकर्मियों को भी परेशान कर देता है। लोहामंडी चौराहे पर सुबह आठ बजे से रात 10 बजे से ज्यादा समय तक जाम के हालात रहते हैं। जगदीशपुरा रोड, थाना लोहामंडी रोड, सेंट जोंस रोड और तोता का ताल की ओर जाने के दौरान आधी सड़क पर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों का कब्जा रहता है। चारों ओर से लगातार ट्रैफिक आता है और संकरे चौराहे से सभी को पार जाना होता है। हैरानी की बात है कि चंद कदम की दूरी पर थाना है और चौराहे पर थाना पुलिस के साथ यातायात पुलिस भी तैनात रहती है। पुलिसकर्मी अगर कुछ मिनट के लिए हट जाएं तो चौराहा चोक हो जाता है।

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