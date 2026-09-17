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VIDEO: जूता कारोबारी और उसके भाई पर मारपीट व रुपये निकालने का आरोप

Arun Parashar

Updated Thu, 17 Sep 2026 11:23 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 11:23 PM IST







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आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में व्यवसाय के पैसों के लेनदेन को लेकर एक जूता कारोबारी और उसके भाई पर मारपीट करने और एक व्यक्ति की जेब से 700 रुपये निकालने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ... और पढ़ें

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