VIDEO: आगरा के शाहगंज क्षेत्र में ब्याज वाले पुलिसकर्मी की दहशत

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आगरा के शाहगंज क्षेत्र में ब्याज वाला-पुलिस वाला नाम की दहशत है। एक परिवार ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी मूल से ज्यादा ब्याज ले चुका लेकिन धमकी दे रहा है। नाबालिग बहन को उठा ले जाने की धमकी भी दी है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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