VIDEO: आगरा में बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार

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आगरा में मौसम विभाग ने रविवार को बादल छाए रहने की संभावना जताई है। हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बादल गरजने के साथ बिजली भी कड़क सकती है। अधिकतम तापमान में भी कमी हो सकती है। शनिवार को बादलों की लुकाछिपी देखी गई। बावजूद इसके गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

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