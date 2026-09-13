यूपी: आज एक दिवसीय दाैरे पर आगरा आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खटीक समाज गर्जना सम्मेलन में करेंगे शिरकत

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आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, रक्षा मंत्री दोपहर करीब 12 बजे नई दिल्ली से विशेष विमान से आगरा एयर फोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। वहां से दोपहर साढ़े 12 बजे खंदारी स्थित आरबीएस कॉलेज पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक वह आरबीएस कॉलेज के राव कृष्णपाल सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मेलन में भाग लेंगे।सम्मेलन के समापन के बाद दोपहर 2 बजे आरबीएस कॉलेज से प्रस्थान कर अलबतिया रोड स्थित भाजपा नेता के घर जाएंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रशासन ने रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर ली हैं।