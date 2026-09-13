आगरा में दर्दनाक हादसा: बाइक सवार दंपती को ट्राॅला ने राैंदा, पति की माैके पर ही माैत; पत्नी गंभीर घायल

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इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में थाना खंदाैली के गांव वास अगरिया निवासी 57 वर्षीय उमेश चन्द्र शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी नीरज देवी गंभीर घायल हो गई। जिन्हें उपचार के लिए भेज दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। तहरीर आने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार रिश्तेदार भूपेंद्र ने बताया कि उसके फूफा उमेश चन्द्र व बुआ नीरज देवी फतेहाबाद के गांव मढेना रिश्तेदारी में एक गमी में जा रहे थे, तभी रास्ते मे हादसा हो गया। उमेश चन्द्र किसान थे। विज्ञापन

इंस्पेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में थाना खंदाैली के गांव वास अगरिया निवासी 57 वर्षीय उमेश चन्द्र शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी नीरज देवी गंभीर घायल हो गई। जिन्हें उपचार के लिए भेज दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। तहरीर आने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार रिश्तेदार भूपेंद्र ने बताया कि उसके फूफा उमेश चन्द्र व बुआ नीरज देवी फतेहाबाद के गांव मढेना रिश्तेदारी में एक गमी में जा रहे थे, तभी रास्ते मे हादसा हो गया। उमेश चन्द्र किसान थे।

आगरा के एत्मादपुर में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। छलेसर पुलिस चौकी क्षेत्र में इनररिंग रोड के लखनऊ कट पर सड़क किनारे खड़े बाइक सवार दंपती को ट्राॅला ने राैंद दिया। हादसे में बाइक सवार पति की माैके पर ही माैत हो गई। जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।