आगरा: सत्संग के बीच पार्क में मिली लाश, नाक से बह रहा था खून; शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्थानीय निवासी महावीर सिंह ने बताया कि पार्क में हर रविवार साकार विश्व हरि का सत्संग होता है। रविवार दोपहर परिसर में अधेड़ का शव पड़ा मिला। इससे सत्संग में आए लोग दहशत में आ गए। पार्क में सुबह-शाम लोग दौड़ लगाने और खेलकूद के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम होते ही परिसर में नशेबाजों का जमावड़ा लग जाता है। लोगों का निकलना भी दुश्वार हो गया है।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शव का एक तरफ से पिचका हुआ और नाक से खून निकल रहा था। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया नशे में धुत युवक को पैर से ठोकर लगी और वह पत्थर पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हुई। पुलिस शव की शिनाख्त और मामले की जांच कर रही है।