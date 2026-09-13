यूपी: आगरा में रक्षा मंत्री के लिए ट्रैफिक रोकने पर भड़की महिला, काफिले के सामने आने का प्रयास; वीडियो वायरल

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को आगरा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दाैरान उन्होंने खंदारी स्थित आरबीएस कॉलेज में आयोजित खटीक समाज गर्जना सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रक्षा मंत्री के काफिले के गुजरने के दाैरान पुलिस की ओर से इस रूट पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था।इस दाैरान एक स्थानीय महिला ने ट्रैफिक रोकने पर आक्रोश जताया। इस दाैरान उनकी पुलिसकर्मी से नोकझोंक भी हुई। तभी गुजर रहे रक्षा मंत्री के काफिले के सामने आने का भी महिला ने प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह महिला को रोका।महिला ने हंगामा करते हुए कहा कि जनता को घंटों रोकने का क्या मतलब। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।