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यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: बस और ट्रक की भिड़ंत, सवारियों में मची चीखपुकार; दो की माैत और छह घायल

Sun, 13 Sep 2026 11:33 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 13 Sep 2026 11:33 AM IST
सार

आगरा के खंदाैली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। सवारियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में दो लोगों की माैत हो गई। छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

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severe collision between bus and a truck on Yamuna Expressway Two killed and six injured
दुर्घटनाग्रस्त बस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार देर रात करीब तीन बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। खंदौली थाना क्षेत्र में दिल्ली से आ रही सवारियों से भरी एक प्राइवेट बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे के बाद बस अनियंत्रित हो गई। 
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हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में दो लोगों की माैत हो गई। छह लोग घायल हो गए। 
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स्लीपर कोच बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। हादसा एक्सप्रेसवे  के 159 किमी पर हुआ। पुलिस का कहना है की घायलों का उपचार कराया गया है। मृतक परिजन को सूचना दे दी गई है।
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