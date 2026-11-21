{"_id":"6b0182baddf962bb060a0f75","slug":"video-national-coordinator-akash-anand-will-address-bsp-vishal-karkarta-sammelan-at-etmadpur-in-agra-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में बसपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन कल, राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद करेंगे संबोधित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: आगरा में बसपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन कल, राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद करेंगे संबोधित
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद एत्मादपुर के मॉडल स्कूल मैदान में होने जा रहे विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगो को संबोधित करेंगे। सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सम्मेलन को लेकर हुई प्रेसवार्ता में बसपा के आगरा के मुख्य मंडल प्रभारी सूरज सिंह ने एत्मादपुर के मॉडल स्कूल मैदान में रविवार को 12 बजे होने वाले विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन एत्मादपुर ही नहीं, बल्कि पूरे आगरा मंडल के लिए ऐतिहासिक होगा। आकाश आनंद के विचारों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बसपा नेता सर्वेश बघेल, पूर्व एमएलसी प्रताप सिंह बघेल, कोऑर्डिनेटर विमल वर्मा, जिला अध्यक्ष मनीष कमल, हेमेंद्र कुमार, रतन दीप सिंह, संतोष आनंद, ओपी बघेल, सुनील भंडारी, यतेंद्र अरुण, पार्षद बृज मोहन, पिंकी फौजी, केशव दत्त निमेष, सुमित सेन सहित बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।