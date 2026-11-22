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विकास नगर निवासी छत्रपाल अपने मामा के लड़के लक्की की शादी में परिवार के साथ गए थे। बरात के लौटते समय बस में बच्चों के बीच सीट पर बैठने को लेकर बुआ के लड़के निरंजन से मामूली कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर बच्चों के पिता पवन और योगेश के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को बस के रुकते ही देख लेने की धमकी देने लगे। आरोप है कि बस में मौजूद पवन ने अपने साथियों को शहदरा में बरात पहुंचने की सूचना दे दी। निरंजन, टिंकू, पवन और बंटी समेत अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है।आरोप है कि रविवार सुबह करीब चार बजे बरात के विकास नगर पहुंचने पर बघेल डेयरी के पास मौजूद निरंजन, टिंकू, पवन, बंटी व अन्य दबंगों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद अचानक लाठी डंडों व लोहे की सरिया से हमला बोल दिया। मारपीट से मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान छत्रपाल, लोकेश, गौरव कुमार, टीनू, अभिषेक लहूलुहान हो गए। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही पक्ष आपस में रिश्तेदार है।