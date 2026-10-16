VIDEO: कैसा होगा शिवाजी म्यूजियम? सनातन का वैभव और शौर्य की गाथा जीत लेगी दिल

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ताजमहल पूर्वी गेट रोड पर निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार दोपहर को पहुंचेंगे। यह म्यूजियम अंदर से कैसा दिखेगा, इसका प्रजेंटेशन अधिकारी देंगे। म्यूजियम में सनातन का वैभव और छत्रपति शिवाजी का आगरा किले में मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने दिखाया गया शौर्य नजर आएगा। सात गैलरियों में पर्यटकों को आगरा की कला, हस्तशिल्प, व्यंजन, नदियां, त्योहार, रिवरफ्रंट गार्डन और छत्रपति के औरंगजेब की कैद से निकल जाने की पूरी कहानी बयां की जाएगी। छह साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही अखिलेश सरकार में शुरू किए गए मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर शिवाजी म्यूजियम कर दिया था। अब इस म्यूजियम का निर्माण कार्य 80 फीसदी हो चुका है। प्रदेश की पहली प्री-कास्ट तकनीक से बनाई गई यह इमारत अपने आप में खास है।

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