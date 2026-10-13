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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Fire Breaks Out at Grocery Store Goods Reduced to Ashes

VIDEO: परचून की दुकान में लगी आग, सामान जलकर राख

Tue, 13 Oct 2026 11:48 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:48 PM IST
Fire Breaks Out at Grocery Store Goods Reduced to Ashes
आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र के स्याहीपुरा चौराहे पर रविवार देर रात परचून की दुकान में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। आग में तीन डीप फ्रीजर समेत दुकान में रखा अन्य सामान जल गया। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रितेश कुशवाह की स्याहीपुरा चौराहे पर परचून की दुकान है। रविवार देर शाम वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। रात करीब 12 बजे दुकान से आग की लपटें उठती देख पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर सूचना दी। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से करीब पांच लाख रुपये का सामान जलकर राख होने का अनुमान है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। पीड़ित दुकानदार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है।
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