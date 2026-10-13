{"_id":"6ace75f761d158ec7e0b633c","slug":"video-fir-registered-in-plant-theft-case-two-youths-suspected-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: प्लांट में चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज, दो युवकों पर शक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र के अरनोटा-पिनाहट मार्ग स्थित कृष्णा वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में चोरी के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्लांट से विद्युत केबल, मोटर, चार बैटरी, जेसीबी की लीड और मेंटेनेंस के पार्ट्स समेत अन्य सामान चोरी हुआ है। पीड़ित ने दो युवकों पर शक जताया है। बाह की गली गोपाल निवासी सुदीप गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका प्लांट अरनोटा-पिनाहट मार्ग पर रामबरन वर्मा फिलिंग स्टेशन के सामने स्थित है। आरोप है कि नौ अक्तूबर की रात चोर प्लांट से केबल, मोटर, चार बैटरी, लोड सेल, जेसीबी की लीड और मेंटेनेंस के पार्ट्स समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित ने झोरियान गांव के पातीरामपुरा निवासी बाबा पुत्र ख्यालीराम और काली पुत्र लाल सिंह पर शक जताया है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। एसीपी पिनाहट अनिल कुमार का कहना है दो लोगों पर शक के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है जांच की जा रही है।

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