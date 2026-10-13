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VIDEO: मारपीट और पथराव के मामले में तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
आगरा के थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के सेहा गांव में कहासुनी के बाद मारपीट और पथराव के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सेहा गांव निवासी माता प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार की सुबह सेहा चौराहे पर नेपाली और अजीत के बीच कहासुनी हुई थी। आरोप है कि इसके बाद अजीत व संजीत तथा यशपाल सिंह लाठी-डंडे लेकर उनके घर के बाहर पहुंच गए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए घर पर ईंटें फेंकी और लाठी-डंडों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। एसीपी शमसाबाद राजीव रंजन ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर थाना मनसुखपुरा पुलिस ने मामले में तीन लोगों पर प्राथमिक दर्ज की है, जांच की जा रही है।
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