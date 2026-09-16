VIDEO: हादसे में किसान की मौत मामले में 26 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज

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आगरा के बसई अरेला थाना क्षेत्र के मानिकपुरा गांव निवासी विजय कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब 26 दिन पहले 19 अगस्त की उसके पिता राजेंद्र सिंह (50) खेत से पैदल घर लौट रहे थे। दूध प्लांट मानिकपुरा के पास तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। फतेहाबाद स्थित अस्पताल में उपचार के दाैरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। सोमवार को मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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