हाईवे पर दर्दनाक हादसा: आगरा में सिपाही की मां को तेज रफ्तार वाहन ने राैंदा, अस्पताल में तोड़ा दम; चालक फरार

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पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे रामबाग से टेढ़ी बगिया की ओर जाने वाले मार्ग पर हेरिटेज गार्डन के पास बिटोली देवी (58) सड़क पार कर रहीं थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।मृतका के पति मकरन सिंह ने बताया कि वह हाथरस रोड स्थित सैयद के पास रहते हैं। बिटोली देवी रोज की तरह टेढ़ी बगिया स्थित सब्जी मंडी से सब्जी लेने गई थीं। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन पोस्टमार्टम गृह पहुंच गए। मृतका का बेटा सौरभ कुमार आगरा पुलिस लाइन में सिपाही के पद पर तैनात है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगालकर वाहन की पहचान की जा रही है। अभी कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है।