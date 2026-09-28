दीपक चाहर के लाखों के बैट चोरी: वीडियो में बयां किया दर्द, बोले- योगी जी के पास जाऊं या मोदी जी के पास

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आगरा के शास्त्रीपुरम ग्राउंड से क्रिकेटर दीपक चाहर के तीन बैट चोरी हो गए। इसकी जानकारी दीपक चाहर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में क्रिकेटर कह रहे हैं कि 'कल शाम को ग्राउंड से तीन बैट चोरी हो गए। अब आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे बैट थे। जो चोरी करके ले गया है, उसको पता तो है नहीं कितने महंगे बैट थे। डेढ़ लाख रुपये के तीन बैट थे। वो या तो बेच देगा या फिर टेनिस बाॅस से खेलेगा, भाई मेरे से ही ले लेता कुछ पैसे, मैं दे देता। या तो मेरे पास कई ऑप्शन हैं। इस टाइम पर पुलिस में शिकायत करूं या योगी जी के पास जाऊं या मोदी जी के पास या सीधे भगवान से रिक्वेस्ट करूं] जो भी चुरा कर ले गया उसे बुद्धि दे और मेरे बैट दे दे। या एसएस से रिक्वेस्ट कर और मंगा लेता हूं दो-तीन बैट] तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए।'मामले में थाना सिकंदरा के प्रभारी राजीव त्यागी ने बताया कि क्रिकेटर दीपक चाहर के बैट चोरी होने के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि सोशल मीडियो से मामले की जानकारी हुई है। क्रिकेटर से संपर्क किया जा रहा है।