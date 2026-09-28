रील के लिए दांव पर जिंदगी: हाईवे पर लहराई कार, छत पर बैठकर बनाया वीडियो; पुलिस ने शुरू की तलाश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वायरल वीडियो में एक साथ चल रही तेज रफ्तार दो कारों पर युवक मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफेद रंग की कार की सन रूफ से निकलकर दो युवक ऊपर बैठे हुए मस्ती कर रहें हैं तथा इसी कार की खिड़की से एक युवक निकलकर उनके साथ ऊपर बैठे युवकों के साथ हाथ हिला रहा है। वहीं दूसरी ब्लेक या डार्क ब्लू कार में एक युवक खिड़की खोलकर व दूसरा हिप-हिप हुर्रे कर रहा है। वहीं, कार में बैठे युवक रील बना रहे हैं।इतना ही नहीं आगे पीछे बडे़ वाहन चलने के बीच वीडियो में एक कार लहराती हुई देखी जा सकती है। पीछे चल रही एक कार सवार ने इन लापरवाह युवकों की रील बनाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो टूंडला टोल प्लाजा के निकट का है। थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह ने बताया कि कार की सन रूफ से व दरवाजे खोलकर रील बनाने की वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से कार सवार युवकों की तलाश कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।