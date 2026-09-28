देवर ने ली भाभी की जान: संजय खुलेआम बोल रहा था बुरे बोल, गीता को जान देकर चुकानी पड़ी अपने इस कदम की कीमत

कमर के रास्ते सीने की ओर घूसा चाकू

चित्राहाट के बलीपुरा गांव निवासी सत्यवीर किसान हैं। उन्होंने बताया कि रविवार शाम 7 बजे घर के दरवाजे पर चचेरा भाई संजय आ गया। वह शराब के नशे में था। दरवाजे पर खड़ा होकर आते-जाते लोगों को गालियां देने लगा। आवाज सुनकर सत्यवीर की पत्नी गीता बाहर आ गईं। उन्होंने उसे गाली देने से मना किया। उससे गाली देने का कारण पूछा। इस पर वो भड़क गया। उसे ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। इस पर गीता में अंदर जाने लगी। तभी संजय ने चाकू लेकर आया। उसने कमर में चाकू घोंप दिया। चाकू कमर के बगल से पेट में सीने की ओर घुस गया। गीता खून से लथपथ होकर गिर गईं। लोगों की चीख निकल गईं। इस पर बेटे आशीष और कन्हैया आ गए। यह देखकर हमलावर भाग गया।