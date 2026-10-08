VIDEO: पेड़ के नीचे कंबल ओढ़कर सो रहे वृद्ध की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

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आगरा के बाह-फतेहाबाद मार्ग पर बाबा की तिबरिया के पास बुधवार को पेड़ के नीचे कंबल ओढ़कर सो रहे वृद्ध की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सुबह हलचल नहीं होने पर लोगों ने कंबल हटाया, तो वृद्ध मृत पड़ा था। बुधवार दोपहर करीब ढाई बजे सूचना पर पहुंची फतेहाबाद पुलिस ने शिनाख्त की, तो मृतक की पहचान देवी सिंह (63) पुत्र सीताराम निवासी जवाहपुर, थाना फतेहाबाद के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया देवी सिंह अविवाहित थे और शराब पीने के आदी थे। वह बुधवार सुबह से पेड़ के नीचे कंबल डालकर सो रहे थे। काफी देर तक हलचल नहीं होने पर संदेह हुआ और कंबल हटाने पर वह मृत मिले। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया वृद्ध की मौत प्राकृतिक रूप से होना प्रतीत होती है। वास्तविक कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने पर मौत का सही कारण पता चल पाएगा।

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