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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Dispute Over Connecting Power Wire Family Attacked with Axe and Iron Rods

VIDEO: बिजली का तार जोड़ने पर विवाद, फरसा-रॉड से हमला

Sat, 03 Oct 2026 11:36 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:36 PM IST
Dispute Over Connecting Power Wire Family Attacked with Axe and Iron Rods
आगरा के एकता थाना क्षेत्र के देवरी गांव में बिजली का तार जोड़ने पर विवाद हो गया। आरोप है कि आठ लोग हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए। परिवार के लोगों पर लाठी-डंडों, फरसे और लोहे की रॉड से घायल कर दिया। तोड़फोड़ भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। देवरी निवासी रनवीर सिंह ने बताया कि 1 सितंबर को क्षेत्र में लगा ट्रांसफार्मर फुंकने से घर की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। उन्होंने अस्थायी रूप से घर के पीछे से तार जोड़ लिया। आरोप है कि इसी बात पर सौरभ, रामनिवास, सचिन, राजू, अनिल, योगेश, रामू और रिंकू झगड़ने लगे। उनके घर में घुसकर हमला बोला। आरोपियों के हमले में परिवार के सदस्यों को चोटें आईं। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास का कहना है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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