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जलकल महाप्रबंधक कुमार गाैरव ने बताया कि मेट्रो के काम के कारण शाहदरा, नुनिहाई, ट्रांस यमुना फेज-2, नरायच, नगला रामबल, सती नगर, श्याम नगर, कैला देवी मंदिर क्षेत्र, कृष्णा कॉलोनी और श्याम विहार कॉलोनी में दो दिन पानी की आपूर्ति नहीं होगी। इसके साथ ही सौदान सिंह डिग्री कॉलेज क्षेत्र, बसेरा कॉलोनी, महावीर नगर, बालाजी नगर, कालिंदी विहार, एडीए कॉलोनी, कांशीराम आवास और नगला बिहारी सहित आसपास के इलाकों में भी पेयजल व्यवस्था प्रभावित रहेगी। विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बृहस्पतिवार से ही आवश्यकतानुसार पानी का भंडारण कर लें।आपात स्थिति में लोगों को राहत देने के लिए जलकल विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की है। पेयजल टैंकर मंगाने के लिए नागरिक विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-2702722 या कंट्रोल रूम नंबर 8192095401 पर संपर्क कर सकते हैं।