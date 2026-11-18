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जानकारी के अनुसार जितेंद्र (30) पुत्र भूप सिंह, बबलू (35) पुत्र महेंद्र सिंह एवं राजू (32) पुत्र गोपाल निवासी कराही का नगला फतेहपुर सीकरी बाइक पर सवार होकर बगचौली मनियां में अपनी चचेरी बहन के टीका लग्न कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान चंदसोरा गांव के पास राजस्थान बॉर्डर के समीप सैंपऊ की ओर से जा रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बबलू और जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि राजू गंभीर रूप से घायल हो गया।घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर घायल को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। जहां से उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर भेज दिया गया। वहीं दोनों मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया। अस्पताल पहुंचे परिजन और रिश्तेदार दहाड़ मारकर रोने लगे। देखते ही देखते टीका लग्न कार्यक्रम की खुशियां मातम में बदल गईं।