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सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो महर्षिपुरम क्षेत्र का बताया गया। यह भी कहा कि थार से स्टंट करते समय एक साइकिल सवार को टक्कर मारी गई। वीडियो को संज्ञान ने लेकर डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि जांच में कार कामायनी के पास गणपति धाम निवासी जूली राजौरिया के नाम निकली। कार चालक उनके पिता अक्षत बताए गए हैं।स्टंट का स्थान सिकंदरा के अकबर टूम के पास का होना बताया गया है। चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। मांगने पर वह वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) भी प्रस्तुत नहीं कर सका। यातायात पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर 500 रुपये, आरसी नहीं दिखाने पर 500 रुपये और बिना अनुमति रेसिंग व स्पीड ट्रायल करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कुल आठ हजार रुपये का चालान किया गया है। कार को सीज कर थाना सिकंदरा लाया गया है। एडीसीपी ट्रैफिक अलका सिंह ने बताया कि सिकंदरा पुलिस ने कार्रवाई की है।