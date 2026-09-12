{"_id":"6aa575233470ee943c0fb215","slug":"video-crops-submerged-in-overflowing-reservoir-waters-in-kheragarh-farmers-worried-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: खेरागढ़ में उफनते बंधा के पानी में डूबी फसल, किसानों को सता रही ये चिंता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में नगला दूल्हे खां स्थित बंधा में पानी बढ़ने से आसपास के फजियतपुरा, टोंटपुर, गढ़ी, दूल्हे खां सहित आधा दर्जन गांव के सैकड़ों बीघा खेत पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। जिससे तमाम किसानों के खेतों में खड़ी बाजरा आदि की फसल भी डूब कर खराब होने की स्थिति में है। किसान होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर चिंता डूबा हुआ है। वहीं सड़क भी कई फीट पानी में डूब चुकी है, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। किसानों का कहना है कि यदि पानी लंबे समय तक भरा रहा तो फसल पूरी तरह खराब हो जाएगी। अगली फसल की बुवाई भी समय से नहीं सकेगी। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बंधा के गेट खोले गए हैं, लेकिन लगातार बारिश और पानी की अधिक आवक के चलते जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। उधर प्रशासन ने ग्रामीणों से जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने, बच्चों को पानी के पास नहीं जाने देने तथा सावधानी बरतने की अपील की है।

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