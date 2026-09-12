फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   UP Horticulture Minister Dinesh Pratap says UP potatoes to be exported abroad  like malaysia and russia

किसानों के लिए खुशखबरी: आलू का होगा निर्यात, मलेशिया भेजा जाएगा 585 मीट्रिक टन; रूस भेजने के भी जारी प्रयास

Sat, 12 Sep 2026 09:57 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 12 Sep 2026 09:57 PM IST
सार

यूपी के आलू किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आलू का निर्यात किया जाएगा। इससे किसानों को आलू की फसल के अच्छे भाव मिल सकेंगे। पहले चरण में 15 कंटेनर आलू मलेशिया भेजने की तैयारी है। इसके साथ ही रूस को भी आलू निर्यात करने के प्रयास जारी है।

विज्ञापन
UP Horticulture Minister Dinesh Pratap says UP potatoes to be exported abroad  like malaysia and russia
क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में स्टाॅल पर जानकारी लेते अतिथिगण। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सरकार एक्सपोर्टरों के साथ मिलकर प्रदेश के आलू का निर्यात मलेशिया करेगी। वहीं रूस भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आलू के सैंपल भेजे गए हैं। यह कहना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप का था। वह फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में आयोजित दो दिवसीय क्रेता-विक्रेता (बीटूबी मीट) सम्मेलन के पहले दिन शनिवार को संबोधित रहे थे। इसमें देशभर के विभिन्न राज्यों के व्यापारी, विदेश एक्सपोर्टर, शीतगृह स्वामी और 31 जिलों के किसान शामिल हुए थे। क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में पहले दिन मात्र छह किसानों का करार हुआ। उद्यान विभाग के अनुसार इनमें सभी किसान आगरा के शामिल हैं।
विज्ञापन


मंत्री ने कहा कि सम्मेलन में कई एक्सपोर्टर शामिल हुए हैं। जिनकी विदेशों में भी कंपनी हैं। वहां आम व अन्य सामान का बड़े स्तर पर निर्यात करते हैं। इन व्यापारियों ने उनके साथ कई देशों की यात्रा कर आलू निर्यात की संभावना तलाशी हैं। उन्हें मलेशिया में निर्यात की संभावना हैं। वह इसी महीने के अंत में तक आलू का निर्यात मलेशिया में शुरू कर देंगे। अगर वहां प्रदेश की आलू गुणवत्ता पसंद आया तो प्रदेश का आलू बहुत बड़ी मात्रा में खपाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूस के लिए आलू की कई किस्मों के सैंपल भेजे गए हैं। 
विज्ञापन


अगर सैंपल रूस की गुणवत्ता पर खरे उतरते हैं, तो वहां निर्यात के रास्ते खुल जाएंगे। इसके बाद प्रदेश का आलू अच्छे भाव के साथ निर्यात हो जाएगा। इस दौरान उद्यान निदेशक भानु प्रकाश राम, संयुक्त निदेशक राजीव वर्मा, उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन अध्यक्ष तृप्ति सिंह, उपनिदेशक नीरज कौशल, डीएचओ मनोज चतुर्वेदी सहित 31 जिलों के उद्यान अधिकारी, व्यापारी, कोल्ड स्टोरेज स्वामी व किसान शामिल थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


 

आगरा का आलू सबसे पहले निर्यात की तैयारी
शहनाज एक्सपोर्ट के मालिक अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्टर नदीम सिद्दकी ने बताया कि उनकी एक कंपनी मलेशिया में हैं। वह बड़े स्तर पर आम का निर्यात करते हैं। मलेशिया में आलू की निर्यात की संभावना हैं। आगरा से उद्यान विभाग के समन्वय कर पहले चरण में 15 कंटेनर भेजने की तैयारी हैं। इनमें करीब 585 मीट्रिक टन आलू जाएगा।

12 किसानों को मिला आलू भंडारण शुल्क अनुदान योजना के चेक
किसानों को मंदी के दौर में राहत देने के लिए सरकार की आलू भंडारण शुल्क अनुदान योजना का 12 किसानों को राहत चेक वितरण किए गए। इनमें 50 रुपये प्रति पैकेट का अनुदान दिया जा रहा हैं। मंत्री दिनेश प्रताप ने आगरा, फर्रुखाबाद और कन्नौज के चार-चार किसान लाभार्थियों को चेक वितरण किए। आलू मंडी शुल्क देने के प्रयास मंत्री दिनेश प्रताप ने किसानों से कहा कि उन्हें राहत के लिए वह मंडी शुल्क में छूट दिलाने के प्रयास करेंगे। इसके लिए जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात करे प्रस्ताव रखेंगे।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed