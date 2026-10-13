{"_id":"6ace763202a3c4fa1d0e1492","slug":"video-constable-accused-of-killing-dhaba-owner-arrested-in-prayagraj-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ढाबा संचालक की हत्या कर भागा सिपाही प्रयागराज से गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: ढाबा संचालक की हत्या कर भागा सिपाही प्रयागराज से गिरफ्तार
आगरा के सदर के सेवला में शुक्रवार रात ढाबा संचालक बीटू लवानिया की हत्या का आरोपी सिपाही प्रयागराज में पकड़ लिया गया। पुलिस टीम उसे देर रात लेकर आगरा आ जाएगी। उससे पूछताछ के बाद ही हत्या की वजह और इस्तेमाल हथियार का पता चल सकेगा। वहीं मामले में चाणक्य सेना के साथ पीड़ित परिवार ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से मुलाकात कर सुरक्षा और मदद की मांग की। सेवला जाट निवासी बीटू लवानिया को शुक्रवार रात महेश ढाबा के बाहर ऑटो में गोली मारी गई थी। परिजन का आरोप है कि मधु नगर के रहने वाले जैकी चौधरी ने गोली मारकर हत्या की। जैकी यूपी पुलिस में सिपाही है और वर्तमान में प्रयागराज में एक अधिकारी का गनर है। वह बिना छुट्टी लिए आगरा आया और वारदात कर भाग गया। बीटू के परिजन की तहरीर के आधार पर जैकी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। सोमवार को मुलाकात के वक्त परिजन को पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी हत्याकांड को अंजाम देकर प्रयागराज भागा था। वहीं पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया है। उसे लेकर टीम आगरा आ रही है। उसे बर्खास्त कराने के साथ ही सजा दिलाने में पुलिस पूरा साथ देगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।