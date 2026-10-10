VIDEO: 12वीं पास का कारनामा, सरकारी नौकरी के नाम पर ठग लिए 1.25 करोड़; आरोपी गिरफ्तार

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आगरा में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 1.25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी वीरू शर्मा को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 12वीं पास वीरू यूपी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, यूपी मेट्रो और राजस्थान शिक्षा विभाग में नौकरी का झांसा देता था। शिकायतकर्ता अरविंद कुमार सक्सेना से 13.25 लाख रुपये ठगने का आरोप है। पुलिस ने दो मोबाइल बरामद किए हैं।

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