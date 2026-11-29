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एसीपी अमीषा सिंह ने बताया कि 21 नवंबर को बिजलीघर चौराहे पर महिला का पर्स चोरी होने के बाद मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई थी। शुक्रवार को पुलिस टीम ने यमुना किनारे से पांचों को हिरासत में लिया। पूछताछ में चौंकाने वाला मामला सामने आया। गिरोह के सदस्य पहले भीड़भाड़ वाले इलाकों व लोगों की रेकी करते थे। इसके बाद बालक को चोरी या छिनैती के लिए भेज देते थे। माल मिलने पर जब वह आरोपियों को सौंप दिया जाता था, तब इसके बदले में बालक को नशीली सामग्री और खाना देते थे। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की भी पड़ताल कर रही है।