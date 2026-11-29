यह व्यवस्था न होने की वजह से शहर की 25 लाख की आबादी को जाम से परेशान होना पड़ता था। अमर उजाला ने भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए अभियान चलाया। इस पर पुलिस प्रशासन को महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ा। शनिवार को पुलिस उपायुक्त यातायात ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद और अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अलका सिंह ने प्रमुख मार्गों एवं नो-एंट्री पॉइंट्स का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रैपुरा जाट, कुबेरपुर, खंदौली कट, टेढ़ी बगिया-जलेसर रोड एवं रुनकता फ्लाईओवर सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसीपी ने यातायात के सुचारु संचालन, नो-एंट्री व्यवस्था के प्रभावी अनुपालन एवं लोगों के सुरक्षित आवागमन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि वाहन चालकों को जागरूक करें। उन्हें परिवर्तित मार्ग की जानकारी दें।



ट्रांसपोर्टरों को समझना चाहिए

अमर उजाला की वजह से नो-एंट्री से लोगों को बड़ी राहत मिली है। एनएचएआई को रैपुरा जाट से पहले इसके लिए साइन बोर्ड भी लगाने चाहिए। ट्रांसपोर्टरों को भी समझना चाहिए कि किसी की जान से बड़ा पैसा नहीं है। -डॉ. हरेंद्र गुप्ता अध्यक्ष आईएमए



भारी वाहनों के दिन में शहर में प्रवेश पर रोक से काफी हद तक जाम से निजात मिली है। कारोबारियों को भी बड़ी राहत है। जाम में कर्मचारी फंसते थे जिससे उत्पादन प्रभावित होता था। भारी वाहन रात में आ-जा सकते हैं। -राजेश खुराना, जिलाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल



हाईवे पर आए दिन एंबुलेंस और मरीज फंसे रहते हैं। हादसों में लोगों की जान भी चली जाती है। चिकित्सक और स्टाफ को भी हादसों का डर सताता है। नो-एंट्री शहर के लिए बेहतर है। जरूरी होने पर ट्रांसपोर्टर हल्के वाहनों में सामान ला सकते हैं। -डॉ. पंकज नगायच, पूर्व अध्यक्ष आईएमए



छात्र और कामकाजी लोग भी हाईवे से गुजरते हैं। भारी वाहनों से आए दिन जाम लगता था। हादसों का खतरा अलग से था। ट्रांसपोर्टरों को नो-एंट्री दिन में खुलवाने की जिद छोड़ देनी चाहिए। -डॉ. अमरीश अग्रवाल, जयपुर हाउस



हाईवे पर भारी वाहनों से जाम लगता है और हादसे भी बढ़ गए थे। दिन में नो एंट्री लोगों के लिए बड़ी राहत वाला है। अमर उजाला ने यह अभियान चलाकर शहर को प्रदूषण और जाम से बचाया है। ट्रांसपोर्टरों को नो एंट्री का विरोध नहीं करना चाहिए। -सौरभ चौधरी, दयालबाग



अमर उजाला ने जनता की परेशानी समझी और उत्तरी बाईपास से वाहन निकाले जाने के लिए अभियान चलाया। जनहित और तार्किक होने के कारण ही पुलिस-प्रशासन ने इसको लागू किया है। ट्रांसपोर्टर के भारी वाहनों के लिए रात में छह घंटे नो एंट्री खोली गई है। -निधि अग्रवाल, संपूर्ण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल



किसी की जान की कीमत से ज्यादा टोल महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्टरों से निवेदन है कि वह शहर के भीतर से होकर गुजरने की जिद न करें और अपने शहर के लोगों की सुरक्षा में योगदान दें। शासन से भी अपील है कि वह टोल कम करें ताकि ट्रांसपोर्टरों पर बोझ न पड़े। -पंकज पाठक, अधिवक्ता