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कोटगढ़ की कांगल और आहार बीट में लगी भीषण आग, लाखों रुपये की वन संपदा जलकर राख

Digvijay Singh

Updated Sun, 22 Nov 2026 07:42 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 07:42 PM IST







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वन मंडल कोटगढ़ के अंतर्गत आने वाली कांगल और आहार बीट में लगी भीषण आग से लाखों रुपये की वन संपदा जलकर राख हो गई है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने अग्निशमन विभाग की मदद ली और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया। ... और पढ़ें

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