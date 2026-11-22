विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अभियान के दौरान पुलिस का विशेष ध्यान तेज रफ्तार से वाहन चलाकर जान जोखिम में डालने वाले युवाओं पर रहेगा। निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलने, गलत ओवरटेक करने, बिना हेलमेट वाहन चलाने और सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करने वालों की पहचान कर कार्रवाई होगी। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। साथ ही दोपहिया वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना है।पुलिस मुख्यालय ने नाबालिगों के वाहन चलाने के मामलों को भी विशेष अभियान में शामिल किया है। यदि अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को बाइक या स्कूटी चलाने के लिए देते हैं, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में वाहन मालिक और अभिभावक की जवाबदेही तय करने का प्रावधान है।