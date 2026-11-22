{"_id":"6b02931f045956c46f021900","slug":"video-shimla-tourists-enjoy-shopping-at-ridge-fair-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"देखें वीडियो: शिमला घूमने पहुंचे सैलानियों ने मेले में भी की जमकर खरीदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला घूमने पहुंचे सैलानियों ने जहां पर्यटन स्थलों पर घूमने का आनंद लिया, वहीं रिज पर लगे मेले में भी जमकर खरीदारी की। छुट्टी का दिन होने के चलते मेले में स्थानीय लोगों के साथ बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों की भी खूब भीड़ उमड़ी। सैलानियों ने मेले में लगी विभिन्न दुकानों का रुख किया और अपनी पसंद का सामान खरीदा। कपड़ों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं और सजावटी सामान की दुकानों पर लोगों की आवाजाही बनी रही। परिवार के साथ शिमला घूमने पहुंचे पर्यटकों ने पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के साथ मेले में खरीदारी का भी आनंद लिया। छुट्टी के दिन मेले में दिनभर रौनक देखने को मिली। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की बढ़ती आवाजाही से दुकानदार भी अच्छी बिक्री की उम्मीद जता रहे हैं। मेले में खरीदारी के साथ घूमने-फिरने का माहौल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा।

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