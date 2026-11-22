हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 22 नवंबर से 28 नवंबर तक प्रदेश के मैदानी, मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं हैं।

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मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके बाद अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। कई स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान -5 से 7 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 3 से 15 डिग्री और निचले पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में 6 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।कुछ स्टेशनों पर अधिकतम तापमान में 2-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 10 से 13 डिग्री, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 19 से 24 डिग्री और निचले पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में 20 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। समौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में -4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बीते दिन सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 26 डिग्री सेल्सियस रहा।