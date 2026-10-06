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राजपुरा में कैनरा बैंक के एटीएम से पांच लाख कैश चोरी

शाहिल शर्मा

Updated Tue, 06 Oct 2026 09:33 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 09:33 PM IST







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राजपुरा में केनरा बैंक के एटीएम को काटकर चोरी का मामला सामने आया है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। चोरी एटीएम से करीब पांच लाख का कैश चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ... और पढ़ें

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