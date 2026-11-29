भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के गठबंधन की शनिवार को पहली बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 दिसंबर को मोगा में होने वाली रैली को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। साथ ही गठबंधन के तहत टिकटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ही लिया जाएगा।

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अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल ने भाजपा नेतृत्व को लंच पर बुलाया था। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों वरिष्ठ नेताओं के साथ बादल के चंडीगढ़ स्थित आवास पहुंचे। पूर्व पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़, कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा और भाजपा नेता अनिल सरीन भी शामिल हुए।सुखबीर बादल ने कहा कि अगले दो महीने गठबंधन ने संयुक्त रूप से किस तरह प्रचार करना है, इस पर चर्चा हुई। एनडीए जल्द ही संयुक्त कार्ययोजना लेकर आएगा जिसमें विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति स्पष्ट की जाएगी। आगे भी ऐसी बैठकें होती रहेंगी। ब्यूरोभाजपा मोगा रैली के जरिये चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कृषि कानूनों को लेकर गठबंधन टूटने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दल फिर एक साथ आए हैं। ऐसे में गठबंधन की घोषणा के बाद दोनों दलों के नेताओं की यह पहली मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है।इस बैठक के बाद सुनील जाखड़ ने कहा कि गठबंधन में किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब आने का निमंत्रण दिया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। टिकटों को लेकर नेताओं में किसी तरह की नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता है। सभी को साथ लेकर चला जाएगा। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब की खुशहाली के लिए यह बैठक हुई है।