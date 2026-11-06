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Video: धनतेरस पर चौक सर्राफा बाजार में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, मुस्लिम महिलाओं ने भी की खरीदारी

Akash Dwivedi

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:57 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:57 PM IST







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धनतेरस के मौके पर चौक सर्राफा बाजार में त्योहार की रौनक के बीच गंगा-जमुनी तहजीब की झलक भी देखने को मिली। हिंदू महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी बाजार में खरीदारी करती नजर आईं। ... और पढ़ें

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