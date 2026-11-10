{"_id":"6af2bc795a18deafc70b68e0","slug":"video-woman-farmer-died-in-lucknow-due-to-negligence-of-electricity-department-angering-villagers-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में बिजली विभाग की लापरवाही से महिला किसान की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में काकोरी थाना क्षेत्र के गोला कुआं गांव में सोमवार शाम खेत में काम करने गई महिला किसान राजवती (55) की बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से मौत हो गई। खेत में लगे कटीले लोहे के तारों पर गिरे बिजली के तार से करंट लगने के कारण उनकी मौत हुई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है, वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग की घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। जानकारी के अनुसार, गोला कुआं गांव निवासी राजवती सोमवार शाम करीब चार बजे अपने खेत में काम करने गई थीं। उनके बेटे अमित मौर्य ने बताया कि खेत में बिजली का एक तार टूटकर गिर गया था और वह खेतों के चारों ओर लगे कटीले लोहे के तारों के ऊपर पड़ा हुआ था। जब राजवती ने उसे हटाने की कोशिश की, तो वह करंट की चपेट में आ गईं। करंट लगने से उनका बायां हाथ झुलस गया और वह जमीन पर गिर पड़ीं। खेत में मौजूद अन्य किसानों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने आनन-फानन में राजवती को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजवती के परिवार में उनके पति मदन मौर्य और इकलौता बेटा अमित हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गांव के खेतों और बागों में बिजली के तार काफी नीचे तक लटक रहे हैं और कई स्थानों पर तो वे जमीन से महज चार फीट की ऊंचाई पर हैं। कुछ तार टूटकर खेतों में भी पड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार लिखित शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन जर्जर और खतरनाक तारों को ठीक कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की इस लापरवाही के कारण खेतों में काम करने वाले किसानों की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। राजवती की मौत के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार लापरवाही की तत्काल जांच कराने और खेतों में लटक रहे व टूटे बिजली के तारों को तुरंत दुरुस्त कराने की मांग की है। इंस्पेक्टर सतीश राठौर के अनुसार, अमित मौर्य द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और उस पर जांच पड़ताल व आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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