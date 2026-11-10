लखनऊ: अमवा जंगल में बोरे में मिला युवक का सड़ा-गला शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका

राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह एक अज्ञात युवक का सड़ा-गला शव बोरे में बंद मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिया के नीचे मिले शव को तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कहीं और की गई और बोरे में भरकर यहां फेंक दिया गया।

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शव के पहचान के प्रयास जारी

घटना बंथरा थाना क्षेत्र के अमवा जंगल की है। थाना प्रभारी राणा राजेश सिंह के अनुसार, नारायणपुर- फतेहगंज मार्ग से लगभग डेढ़ सौ मीटर अंदर कच्चे रास्ते पर पुलिया के नीचे शव होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बोरा खुलवाया तो उसमें युवक का सड़ा-गला शव मिला। मृतक का चेहरा काले कपड़े से बंधा हुआ था और उसमें से काफी दुर्गंध आ रही थी।

मृतक ने नीले रंग का लोअर और लाल रंग की शर्ट पहन रखी थी। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर डीसीपी मो. मुस्ताक ने भी घटना की जानकारी ली।