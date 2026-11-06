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Video: दीपावली पर गणेश-लक्ष्मी पूजन के लिए बाजारों में सजी खरीदारी, लाई-चूड़ा और गट्टा लेते दिखे लोग

Akash Dwivedi

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:57 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:57 PM IST







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दीपावली के मौके पर गणेश-लक्ष्मी पूजन की तैयारियों के बीच बाजारों में रौनक है। लोग पूजन के लिए लाई, चूड़ा और गट्टा समेत पूजा सामग्री की खरीदारी करते नजर ... और पढ़ें

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