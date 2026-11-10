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लखनऊ: मानसिक रूप से बीमार महिला को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा, सीने और निजी अंगों पर मारी लातें

Tue, 10 Nov 2026 05:58 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 10 Nov 2026 05:58 PM IST
सार

इंदिरा नगर का एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ एक महिला को पीटती हुई नजर आ रही है। महिला मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है।

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Lucknow: Mentally ill woman tied up with a rope and brutally beaten on suspicion of theft
भीड़ ने महिला को बेरहमी से पीटा। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के सुगामऊ में झुग्गी-झोपड़ी के बाहर चोरी के शक में मानसिक रूप से बीमार एक महिला को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। भीड़ ने महिला को जमीन पर गिराकर उसके सीने और निजी अंगों पर लातें मारीं।

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महिला जान बचाने के लिए चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 40 से अधिक लोग महिला को घेरे हुए और मारपीट करते नजर आ रहे हैं।
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गुस्साई भीड़ ने इस दौरान झुग्गी-झोपड़ी में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगाने का भी प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही, लाठियां फटकार कर उग्र भीड़ को तितर-बितर किया।
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वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एहतियात के तौर पर झुग्गी-झोपड़ी के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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