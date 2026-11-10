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VIDEO: चोरी के शक में मानसिक रूप से बीमार महिला को भीड़ ने पीटा, झोपड़ी में तोड़फोड़ कर आग लगाने की कोशिश की
लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के सुगामऊ में झुग्गी-झोपड़ी के बाहर चोरी के शक में मानसिक रूप से बीमार एक महिला को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। भीड़ ने महिला को जमीन पर गिराकर उसके सीने और निजी अंगों पर लातें मारीं।
महिला जान बचाने के लिए चीखती-चिल्लाती रही लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 40 से अधिक लोग महिला को घेरे हुए और मारपीट करते नजर आ रहे हैं।
गुस्साई भीड़ ने इस दौरान झुग्गी-झोपड़ी में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगाने का भी प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही, लाठियां फटकार कर उग्र भीड़ को तितर-बितर किया।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एहतियात के तौर पर झुग्गी-झोपड़ी के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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