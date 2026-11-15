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VIDEO: प्राचीन बख्शी का तालाब के घाट पर मनाया गया लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, अस्त होते सूर्य को दिया अर्घ्य
प्राचीन और ऐतिहासिक बख्शी का तालाब के घाट पर रविवार की शाम लोग आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर हजारों की संख्या में वृद्धि और श्रद्धालु इकट्ठा हुए यहां पर तालाब के पानी में खड़े होकर के प्रति महिलाओं ने असते होते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने 36 घंटे की निर्जला व्रत को आगे बढ़ाया।
तालाब के घाटों पर सुबह से ही पूजा को लेकर के तमाम इंतजाम पूरे होने के बाद शाम को लगभग 2500 से लेकर के 3000 श्रद्धालु इस छठ महापर्व में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां पर सुरक्षा साफ सफाई के बेहतरीन इंतजाम के बीच छठ महापर्व मनाया गया।
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