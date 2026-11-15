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VIDEO: छठ महापर्व के मौके पर सीएम योगी ने किया महाछठ पूजन, लोगों ने लगाए जय श्रीराम के नारे

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 15 Nov 2026 05:34 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 05:34 PM IST







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लक्ष्मण मेला घाट पर छठ महापर्व के मौके पर मंच पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व अन्य। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। ... और पढ़ें

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