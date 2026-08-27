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Video: जेपीएनआईसी को 30 साल की लीज पर देने का मामला, अखिलेश यादव ने जताया विरोध
प्रदेश सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) को 30 साल की लीज पर दिए जाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ा विरोध जताया है।
सपा शासनकाल में निर्मित जेपीएनआईसी को लीज पर देने के मुद्दे पर प्रेसवार्ता करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएनआईसी से जुड़े फैसले की पूरी प्रक्रिया की जांच जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लीज से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कराई जाएगी।
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