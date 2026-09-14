यूपी: प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को, पीआरडी जवानों को मिल सकता है कैशलेस इलाज का तोहफा

बेसिक शिक्षा विभाग के 14 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए आईसीटी लैब के लिए 300 करोड़ रुपये धनराशि देने संबंधी प्रस्ताव भी है। प्रत्येक स्कूल को दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे। अलीगढ़ में निजी क्षेत्र के सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत करने, मथुरा में सरकारी चीनी मिल कंसेशन कम लीज पर एथेनॉल के उत्पादन संयंत्र की स्थापना और उत्तर प्रदेश चीनी निगम की तीन मिलों को पेराई सत्र के लिए 500 करोड़ की गारंटी दिए जाने के प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं।



शोहरतगढ़ व हरदोई के सवायजपुर में बस अड्डा निर्माण के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को मुफ्त देने का भी प्रस्ताव है। राशन के उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को 25 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मार्जिन दिए जाने संबंधी प्रस्ताव भी पास हो सकता है। अयोध्या के मिल्कीपुर में एनएसजी का रीजनल हब विकसित किया जाना है। इसके लिए ग्रामसभा की 65 एकड़ बंजर भूमि गृह विभाग को देने का प्रस्ताव है। वित्त और मत्स्य विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी हैं।