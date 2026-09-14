यूपी: अखिलेश यादव ने की घोषणा, सपा सरकार बनने पर बिक्री के 24 घंटे में होगा गन्ना किसानों को भुगतान

सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सोमवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और कई खापों के चौधरियों ने भेंट की। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल मौजूद रहे।

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अखिलेश यादव ने किसानों से बात करते हुए कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव किसानों के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दस वर्षों में किसानों को धोखा दिया है। इस सरकार में किसानों को कभी समय पर खाद-बीज नहीं मिल पाया। भाजपा सरकार में कमीशनखोरी और मुनाफाखोरी चरम पर है। जब किसानों को खाद की जरूरत होती है, तब खाद गायब हो जाती है।अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को गन्ना मूल्य 24 घंटे में भुगतान होगा। किसानों को भरपूर बिजली दी जाएगी। खाद, बीज, पानी, सिंचाई की समुचित व्यवस्था होगी। समाजवादी पार्टी सरकार में प्राथमिकता से गांवों का विकास होगा। किसानों ने कहा कि उन्हें अखिलेश यादव पर भरोसा है। वे कृषि और कृषक परिवारों की परेशानियों से परिचित है। अपनी सरकार में उन्होंने खेती का बजट बढ़ाया था। इस अवसर पर बुढ़ाना मुजफ्फरनगर के चौधरी विरेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव को हल भेंट किया। बागपत के किसानों ने अपने हुक्का के साथ भेंट की।